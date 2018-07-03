ضبط سوري لإرساله صور عارية لزوجته إلى صديقه عبر الواتساب

متابعات(صدى):

سجلت زوجة رجل سوري في الكويت قضية ضد زوجها ، بعدما اكتشفت قيامه بإرسال صورها عارية إلى صديقه الفلسطيني، لسبب شكل هو الآخر مفاجأة للضحية.

حيث أكدت الزوجة أنها اكتشفت أن صورًا لها في أوضاع خاصة جدًا، أُرسلت من هاتف زوجها إلى هاتف صديقه الفلسطيني عن طريق تطبيق “ واتساب ” ، وبحثت في كمية الصور الهائلة لتجد أنّ جميعها في أوضاع منافية للآداب، فخرجت مسرعة إلى مركز الشرطة وتقدمي بلاغ ضد زوجها وصديقه .

وعند سؤال الشرطة لها عن سبب وجود هذه الصور مع زوجها، ادعت أنها لا تعلم عنها شيئًا، وأنه تم تصويرها من دون علمها وبعض الصور التقطت وهي نائمة، وتم تسجيل قضية ضد الزوج .

وعقب ضبطه وبالتحقيق معه أنكر الواقعة كلها، واتهمها بالجنون وتخيلها أشياء غير صحيحة، وبعد تفتيش هاتفه لم يتم العثور على أي محادثات، حيث عمد إلى مسح المحادثات والصور، بينما أصرت الشاكية على ما قالته.

وكشف مصدر أمني كويتي ، أنه تم استدعاء الصديق الفلسطيني، وبسؤاله عن الواقعة، أقر بأنّ السوري قال له إن زوجته مسحورة ويريد فك السحر عنها، وكي يساعده قام بالتواصل مع شيخ دين في الأردن طلب تزويده باسم الزوجة واسم أمها وصور لها، فأبلغ الزوج بطلبات الشيخ، فأرسل الزوج كميات كبيرة من الصور الخاصة بالزوجة، فقام بإحالتها إلى هاتف الشيخ الذي تولى مهمة فك السحر .

وتقرر احتجاز المتهم وصديقه؛ لاستكمال التحقيقات معهما فيما ارتكباه من جرم بحق المجني عليها.