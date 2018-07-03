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بالصور.. إغلاق ومصادرة وإتلاف.. حصيلة جولة صحية بالدرب

بالصور.. إغلاق ومصادرة وإتلاف.. حصيلة جولة صحية بالدرب
تركي السالم(صدى):

أغلقت بلدية الدرب التابعة لمنطقة جازان، مطعمًا لعدم وجود ترخيص، كما صادرت 3 لتر عصائر فاسدة، بالإضافة إلى إتلاف 7 من الأواني غير الصالة للاستخدام.

وقالت أمانة جازان في تغريدة لها عبر ” تويتر ” : ” بلدية الدرب وضمن برنامج غذاؤكم أمانة تواصل جولاتها الصحية وتغلق مطعم لعدم وجود ترخيص وكذلك ترصد مخالفات صحية في عدد من المحلات وتصادر 3 لتر عصائر محضرة من يوم سابق وتتلف عدد 7 من الأواني غير صالحة للاستخدام وتصادر عدد 44 علبه شطة غير محكمة الاغلاق وتطبق الأنظمة البلدية بحقهم ” .


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[ عدد التعليقات: 2837 ] نشر منذ 15 دقيقة

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