” هيلتون ” تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات ، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين.

وقالت الشركة إن الوظائف لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والظهران.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتيه:

– موظف خدمة ضيافة ثالث (مكة المكرمة).

– مسؤول مناوب مكتب الاستقبال (مكة المكرمة).

– وكيل خدمة النزلاء (مكة المكرمة).

– موظف خدمة ضيافة أول (مكة المكرمة).

– مساعد مدير مكتب الاستقبال (مكة المكرمة).

– مساعد مدير الغسيل (الرياض).

– رئيس المطبخ والتكاليف (الرياض).

– موظف خدمة ضيافة ثالث (الرياض).

– موظف خدمة ضيافة ثاني (الرياض).

– مسؤول المخزون (الرياض).

– مسؤول عمليات الغسيل (الرياض).

– مدير الأمن (الرياض).

– موظف استقبال النزلاء (الرياض).

– طاهي أطباق (الرياض).

– مشرف الغسيل (الرياض).

– موظف خدمات الغسيل (الرياض).

– مدير المطعم (الظهران).

– طاهي أطباق (الظهران).

ولفتت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يوليو 2018م.

و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنــا .