علاج جديد للمتحرشين لكبح اعتداءاتهم

متابعات(صدى):

أظهرت دراسة جديدة تعتبر الأولى من نوعها ، إمكانية التدخلات الفيزيائية أو البيولوجية للمساعدة في الحد من السلوك العنيف ، مٌشيره إلى أن مرتكبي الجرائم الجنسية قد يعيدون التفكير في الاعتداء على شخص ما، بعد تحفيز المخ بالصدمات الكهربائية.

ويوضح الباحثون من جامعتي “ بينسلفانيا ” و ” نانيانغ التكنولوجية ” في سنغافورة، أن إرسال تيارات كهربائية إلى القشرة المخية قبل الجبهية يمكن أن يضخ حسًا بالوعي داخل الشخص الذي يشعر برغبة ملحة في لمس شخص ما بشكل غير لائق، ما يخفض خطر ارتكابهم لأعمال العنف إلى النصف.

تعتبر القشرة المخية قبل الجبهية جزءًا من الدماغ مسؤولًا عن التحكم في السلوكيات المعقدة وصنع القرار.

وكشف الباحث المشارك، الدكتور أدريان راين، عن اختيارهم القشرة المخية قبل الجبهية، استنادًا إلى الأبحاث السابقة التي أظهرت أن مجرمي القتل والجناة العنيفين لديهم نقص في هذه المنطقة من الدماغ.

وشملت الدراسة 81 مشاركًا تبدأ أعمارهم من 18 عامًا فما فوق، وتم وضعهم في مجموعتين، خضعت المجموعة الأولى إلى تحفيز قشرة الفص الجبهي لمدة 20 دقيقة، بينما تلقت المجموعة الثانية تيارًا منخفضًا لمدة 30 ثانية فقط.

واستخدم الباحثون عملية تسمى تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة، والتي ترسل تيارات مستمرة منخفضة إلى الدماغ.

وقبل تطبيق عملية التحفيز وبعدها، تلقى المشاركون سيناريوين افتراضيين، أحدهما يتعلق بالاعتداء الجسدي والآخر متعلق بالاعتداء الجنسي، وطُلب منهم تقييم احتمالية ارتكابهم إحدى السيناريوين من 0 إلى 10، بالإضافة إلى تقييم مدى شعورهم بأن ارتكاب ذلك خطأ أخلاقي، بنفس المعدل.

ووجد العلماء أن أولئك الذين تلقوا تحفيز قشرة الفص الجبهي، شهدوا انخفاضًا في نيتهم لارتكاب الاعتداء الجسدي والجنسي بنسبة 47 و70 %، على التوالي، وكانوا أكثر عُرضة للحكم على الأعمال العدوانية كخطأ أخلاقي.