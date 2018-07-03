رغم حذفه التدوينة بعد 20 ثانية.. تركيا تعتقل شابا اعترض على الانتخابات

أنقرة(صدى):

تسبب منشور معارض للانتخابات الرئاسية التركية، كتبه شاب تركي، على موقع ” إنستجرام ” ، في اعتقال قوات الأمن له رغم حذفه المنشور بعد 20 ثانية فقط من نشره.

وتفصيلًا، اتهمت قوات الأمن في تركيا الشاب التركي، بتهمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء من خلال المنشور الذي كتبه على انستجرام، وقال فيه : ” قد تكون هذه الانتخابات هي أكبر عملية فساد في تاريخ السياسة. ولقد أدركنا يقينًا أن طريق الحل الوحيد هو النزول إلى الشوارع ” .

يعمل اكان أيكوت نيلي في نشر الإعلانات بمدينة إسطنبول، وقد أوضح أمام القاضي أنه قام بحذف المنشور المشار إليه بعد 15-20 ثانية وأعرب عن ندمه.

يذكر أنه قد تم اعتقاله من منزله في منطقة نيشانتاشي بإسطنبول ليلة 25 يونيو، وقضى ليلة في مديرية أمن إسطنبول، وعقب الانتهاء من الاجراءات الأمنية امتثل نيلي أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول.

وحكم القاضي بحبس نيلي بحجة وجود أدلة مادية توضح وجود شبهة قوية بارتكاب المتهم الجرم المزعوم ووجود شبهة بهروب محتمل وكون الرقابة القضائية غير كافية بالنظر إلى الأدلة والوثائق ومنشورات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ودفاع المشتبه والمحاضر الموجودة بالملف المتعلق بارتكاب المتهم جريمة تحريض الشعب على الكراهية والعداء.