شركة نسما القابضة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة نسما القابضة، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في الرياض، ومدن أخرى.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، مدير منطقة- التموين الصناعي عدد وظيفتين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الضيافة، ونائب مدير العمليات- التموين الصناعي عدد وظيفتين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الضيافة.

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