” قياس ” يوضح عقوبة الغش وانتحال الشخصية خلال أداء الاختبارات

علي القحطاني (صدى):

طالب المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم، المتقدمين لأداء اختباراته بجميع أنوعها، بالالتزام بتعليمات الاختبار وعدم الإقدام على أية تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى إلغاء اختباراتهم وحرمانهم من دخول الاختبارات القادمة.

وأكد المركز على أن هناك إجراءات وعقوبات ضد تصوير أسئلة الاختبار، منها إلغاء جميع نتائج الاختبارات السابقة للمستفيد، والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة تتجاوز 3 سنوات.

وأوضح المركز أنه خلال العام الدراسي 1438-1439هـ، ألغي الاختبار لأكثر من 266 حالة، منها حالات غش وانتحال شخصية وتصوير داخل قاعة الاختبار، ويمثل عدد المخالفين نسبة 0.01% من إجمالي المختبرين.