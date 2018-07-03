” قياس ” يوضح عقوبة الغش وانتحال الشخصية خلال أداء الاختبارات
طالب المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم، المتقدمين لأداء اختباراته بجميع أنوعها، بالالتزام بتعليمات الاختبار وعدم الإقدام على أية تجاوزات أو مخالفات تؤدي إلى إلغاء اختباراتهم وحرمانهم من دخول الاختبارات القادمة.
وأكد المركز على أن هناك إجراءات وعقوبات ضد تصوير أسئلة الاختبار، منها إلغاء جميع نتائج الاختبارات السابقة للمستفيد، والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة تتجاوز 3 سنوات.
وأوضح المركز أنه خلال العام الدراسي 1438-1439هـ، ألغي الاختبار لأكثر من 266 حالة، منها حالات غش وانتحال شخصية وتصوير داخل قاعة الاختبار، ويمثل عدد المخالفين نسبة 0.01% من إجمالي المختبرين.
فهد[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 1 ساعة
ويجب معاقبة من ينتحل الشخصية بغرامة كبيرة وليس المنع فقط
فيصل[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب تشديد الرقابة على الاختبارات
وبالتوفيق للجميع