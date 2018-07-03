بالصور.. منتخب زيمبابوي ينام في شوارع تونس لعدم توفر مكان للإقامة

نواف السالم(صدى):

في واقعة غريبة، قضى منتخب زيمبابوي للرجبي ، ليلته في شوارع تونس على أحد الأرصفة؛ لعدم توفر مقر إقامة له.

وأثارت الواقعة غضب وسائل الإعلام المحلية ؛ التي اعتبرت الأمر بمثابة إهانة ؛ حيث بات الفريق الوطني لزيمبابوي ليلته في الشارع على أحد الأرصفة الملاصقة لأحد الجسور؛ لعدم توافر مقر إقامة لهم في تونس.

وقالت وسائل إعلام محلية: ” عندما وصلت البعثة مضت في المطار ست ساعات بعدما حصلت سلطات المطار على جوازات سفرهم، بداعي ضرورة دفع قيمة تأشيرة الدخول والتي قدرها 600 يورو، ما جعل اللاعبين يشعرون بإرهاق شديد لحين الخروج من المطار ” .

وقال صحفي من زيمبابوي : ” طلبت الحكومة التونسية رسم تأشيرة قدره 20 يورو لكل لاعب من أجل دخول البلاد ”.

وأضاف الصحافي عماد بن سعيد : ” فريق زيمبابوي للرغبي يُجبر على قضاء الليلة في الشارع حين حل لملاقاة نظيره التونسي في إطار إقصائيات كأس العالم، بعد أن اكتشف أن مقر الإقامة الذي حجز له كان في حالة مزرية: فضيحة بكل المقاييس، فتح ملفات الفساد في اتحاد الرياضة في تونس أصبح ضروريًا ” .

وعلى جانب أخر أوضح مسؤول تونسي عن تنظيم مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم، أنه تم توفير فندق للاعبين ولكنهم رفضوا الإقامة به ، زاعمًا أن : ” منتخب زيمبابوي رفض الإقامة في الفندق بداعي أنه لا يوجد به حوض سباحة أو أي وسائل ترفيه ”.

وتابع علي الماكني اللاعب الدولي السابق والمسؤول التونسي: ” منتخب زيمبابوي رفض دفع رسوم التأشيرة وهو ما عطل خروجهم من المطار نحو خمس ساعات، ثم كان التحول إلى مقر الإقامة في باغة حيث تسلم كل عناصر الوفد مفاتيح غرفهم في الفندق وتناولوا وجبة العشاء، ثم رفضوا البقاء والمبيت؛ لعدم احتواء الفندق على مسبح ومرافق ترفيهية، كما رفضوا تأجيل تغيير الفندق إلى صباح اليوم التالي، وأصروا على المبيت في بهو الفندق وهو ما رفضته إدارة الفندق ليخرجوا إلى الشارع “.

كما قدم الاتحاد التونسي للرجبي اعتذار لبعثة زيمبابوي، في بيان رسمي نشره حساب الاتحاد الأفريقي للعبة على تويتر، جاء فيه: “ تم الحصول على أماكن إقامة مناسبة جديدة لفريق زيمبابوي. يعتذر اتحاد الرجبي التونسي عن أي ضرر قد حدث. وقد تم تصعيد الأمر وسيتم التعامل معه وفقًا لقواعدنا وعملياتنا الداخلية ”.

وأضاف البيان: “ نفتخر باستضافة تصفيات أفريقيا للرغبي كل عام، ونبذل قصارى جهدنا للوفاء بالمعايير الدولية ”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب زيمبابوي نظيره التونسي السبت المقبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للرجبي.