30 ألف متقدم على بوابة القبول الموحد بجامعة أم القرى

واس(صدى):

بلغ عدد المتقدمين على بوابة القبول الموحد بجامعة أم القرى للعام الدراسي الجامعي القادم, أكثر من ٣٠ ألف متقدم كما بلغ عدد الزيارات لموقع الجامعة خلال فترة القبول أكثر من مليون زيارة.

وأشرفت عمادة تقنية المعلومات مع عمادة القبول والتسجيل على سير آلية القبول في الجامعة للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ كما قدمت الدعم التقني المتكامل لبوابة القبول في سبيل التسهيل على المتقدمين.

وبدأت العمادة ببناء البوابة الإلكترونية وتطويرها وإضافة المميزات عليها حيث أصبحت تضم كل برامج القبول بالجامعة سواءً القبول لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو القبول في المعاهد، أو المنح, وغيرها لتصبح بوابة قبول موحد لجميع المتقدمين إلى الجامعة إضافة إلى ذلك قامت عمادة تقنية المعلومات بتطوير وتعزيز البنية التحتية لاحتواء العدد المتزايد من الزوار فطورت الخوادم وسرعة الاتصال وقواعد البيانات بما يساعد استقبال هذه الأعداد الضخمة وخدمتهم في نفس الوقت دون انقطاع في الخدمة .