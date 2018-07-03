بالفيديو.. ” عائض القرني ” يرد على خطيب الحوثي بعد تهجمه على الصحابي أبي هريرة
وجه الداعية الدكتور عائض القرني رسالة لأحد الخطباء الحوثيين بعد تهجمه على الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه.
وقال القرني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن خطيب الحوثي يدعي أن أبا هريرة لم ير النبي وكان يكذب عليه وكان سبب في الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية.
ورد القرني على كلام خطيب الحوثي قائلًا : جزمة أبي هريرة أشرف وأطهر منك ومن شيخك الضال المُضل الدجال المجوسي علي خامنئي.
أقول لخطيب الحوثيين:
“جزمة أبي هريرة رضي الله عنه أشرف وأطهر منك ومن شيخك الضال المُضل الدجال المجوسي علي خامنئي”#عائض_القرني pic.twitter.com/1JBF6bYiFL
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 3, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 4 ساعات
هاذولا يريدون تحريف الاسلام بكلامهم الخاطئ عنه وتحريف ما قيل وما جاء عن السلف الصالح
نوير[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 4 ساعات
معك حق يا شيخ جزمة أبي هريرة أشرف وأطهر من هاذولا المجوس الخونة داعمي الارهاب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30101 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني ايش نتوقع نن الحوثي غير الخراب
العدناني[ عدد التعليقات: 2121 ] نشر منذ 4 ساعات
أعت المقطع
ومعروف عن الشيعة والروافض سبهم لأبي هريرة ولمن هو خير من أبي هريرة كالخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين
ولكن ما شدني هو دعوته للتحشيد والقتال مما يبين عهقلية الميليشيا ودعوتهم للدم وحبهم للقتل سواء وقع القتل منهم او عليهم وتذكرت صورة صدى في احد الاخبار يوم جابوا حفل التخرج في ذمار وحطوا فوق الخمسين صورة لقتلاهم انهم متخرجين
فهؤلاء لا ينفع معهم الا الاستئصال
استئصال افرادهم من على وجه الارض
وافكارهم من عقول الناس
ابو طيف[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا ما يريدون هو نشر مذهبهم الغبي وتشويه صورة الائمة ويجب التصدي لهم
بنشر العلم الصحيح
فيصل[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينتقم من ها الاشكال ويخلصنا منهم ها المجوس الخونة
تركي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
جزمة اب هريرة بشاكلتكم كلها من الارهابيين الخونة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل في كلاب الحوثي اعداء الاسلام
الواقع[ عدد التعليقات: 6308 ] نشر منذ 3 ساعات
الحوثين المجوس حتى لو ادعوا الإسلام اصلهم يهودي جلبهم ابرهه الاشرم من يهود أصفهان وابقائهم في شمال اليمن وكان عددهم يفوق 1000 وهاهم اليوم لازالوا حاقدين وأعداء على العرب والمسلمين السنة نتمنى استخدام وحشية الحرب ضدهم وسحقهم تماما بما فيهم اسراهم لأنهم سوف يكررون الحرب والاعتداء وبشكل أكثر قوة الحذر ثم الحذر لا تقعون في فخ الصلح أو مايسمى الانسحاب من بعض المحافظات فهم سوف يستخدمون اي سلاح يقع بين ايدهم
ناصر[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 3 ساعات
معك حث اخي العدناني
هؤلاء لا ينفع معهم الا الاستئصال
استئصال افرادهم من على وجه الارض
وافكارهم من عقول الناس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30374 ] نشر منذ 2 دقيقتين
أحسنت يبوعبدالله
بارك الله فيك👍👍👍