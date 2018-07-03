بالفيديو.. ” عائض القرني ” يرد على خطيب الحوثي بعد تهجمه على الصحابي أبي هريرة

عادل الحربي (صدى):

وجه الداعية الدكتور عائض القرني رسالة لأحد الخطباء الحوثيين بعد تهجمه على الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال القرني في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن خطيب الحوثي يدعي أن أبا هريرة لم ير النبي وكان يكذب عليه وكان سبب في الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية.

ورد القرني على كلام خطيب الحوثي قائلًا : جزمة أبي هريرة أشرف وأطهر منك ومن شيخك الضال المُضل الدجال المجوسي علي خامنئي.