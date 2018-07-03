جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف في مجال البيئة

واس(صدى):

تعلن جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد البحوث والاستشارات، بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، للمواطنين من حاملي درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات العلمية، فرص تدريب عملي مدفوع التكاليف في مجال البيئة وذلك لمدة أربع سنوات ، حيث ستكون السنة الأولى خارج المملكة ويعقبها ثلاث سنوات من التدريب في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو أحد فروعها داخل المملكة.

وأوضحت الجامعة, أن شروط التقديم على البرنامج الذي يأتي بإشراف وإدارة الجامعة هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات العلمية (علوم البيئة ، هندسة بيئية )، وأن يكون حاصلاً بحد أدنى على درجة 6 درجة في IELTS ( Academic ) ، وأن لا تقل كل مهارة عن 5.5 ، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً لحامل درجة البكالوريوس ، و 35 عاماً لحامل درجة الماجستير، وأن لا يكون موظف رسمي في أي قطاع .

ويبدأ التسجيل في 02- 07-2018 م وينتهي بتاريخ 19-07-2018 م ، على أن يجد المتقدم جميع المعلومات المتعلقة بمجالات التدريب باللغة العربية والإنجليزية على صفحة المعهد ، وللتقديم يجب تعبئة البيانات على الرابط التالي هنـــا..