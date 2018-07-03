نظام ميلانيا ترامب الغذائي بعد سن الـ 47

واشنطن(صدى):

تبدو سيّدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سنٍّ أصغر من سنّها الحقيقي الذي هو 47 عاماً، وهي تمتلك قامة رياضية جميلة تحسدها عليها الكثير من النساء.

ولكن عند معرفة نظامها الغذائي، ويمكن إدراك كيف استطاعت ميلانيا الحفاظ على قوامها النّحيل، إذْ ظهرت في المدّة الأخيرة بعض المقابلات القديمة عن حياتها الشخصية، كشفت للجمهور القليل عن حياتها الخاصة حين كانت عارضة أزياء.

وكونها عارضة أزياء سابقة، فإنّه ليس غريبًا عليها اتباع أسلوب حياة صحّي، فتبذل كل جُهدها لتأكل 7 قطع من الفاكهة المتنوعة يوميًا، وهذه الفواكه تقدّم لها الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة شعرها وتألّق بشرتها.

وفي مُعظم الأحيان، تختار ميلانيا نوعًا من كوكتيل العصير المليء بالمغذيات أو الشوفان الغني بالألياف، ولتكملة نظامها الغذائي، تتناول مكملات غذائية من الفيتامينات من أجل الشعر والأظافر.

وكانت ميلانيا قد صرّحت في مقابلة مع ” بيلا نيك ” في عام 2011، قالت فيها: ” أتناول الفيتامينات A وC وE للحفاظ على صحة بشرتي وشعري وأظافري ” .

كما تعتبر ميلانيا المياه والنوم عُنصران أساسيان في مظهرها الشاب، لاسيما أنّها أعلنتْ أكثر من مرةّ أنها ضدّ الحقن بـ ” البوتوكس ” .

لكن هذا لا يعني أنّ ميلانيا لا تخرج أبداً عن هذا النّظام الغذائي، بل تتبع شيئًا من التوازن الذي يسمح لها بالخروج عنه، فقد أوضحت قائلة: ” أنا أحب الشوكولا والآيس كريم، وأتناولهما بين وقت وآخر لأنّه من الجيد أن تحقّق ما تريد إذا شعرت بالرغبة الشديدة، طالما كان هناك توازناً بين هذه الأشياء والأطعمة الصحية ” .

وأضافت أنها في بعض الأحيان تتناول قطعة من الشوكولا الداكنة كوجبة خفيفة، أو كوب من الكولا الدايت.

وبالرغم من أنها ترفض ” الإفراط في الطعام ” ، إلّا أنّها ترفض أيضاً المشاركة في هَوَسْ النظام الغذائي الصارم ، أما بالنسبة للتمارين الرياضية، فهي تمارس التمارين التي تبني العضلات وتضفي مرونة على الجسم، بالإضافة إلى التنس.