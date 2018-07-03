جامعة الملك عبدالعزيز تدشن مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة

جدة(صدى):

دشنت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم ، مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة ، برعاية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي ، ومدير مرور جدة العميد سليمان الزكري ، ووكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي ، ووكلاء الجامعة ، وقيادات مرور المنطقة ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، أن الجامعة تعمل جاهدة من أجل هذه البلاد الغالية من واقع التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وعلى رأس هذه الجهود تنفيذ محاور رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن هذه المساعي الحميدة التي تبذلها الجامعة تأتي في إطار خدمة المجتمع ، حيث بادرت لتلبية الدعوة التي تلقتها من الإدارة العامة للمرور بالمملكة ، وإدارة مرور جدة ، إلى تبني مشروع إنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات لأخواتنا وبناتنا ، تماشياً مع التوجيهات السامية في هذا الصدد.

وأفاد معاليه ، أنه تم توقيع اتفاقية مع الإدارة العامة للمرور بالمملكة ، وتم تصميم وتنفيذ وتأثيث مبنى المدرسة وميادين التدريب وأجهزة التدريب بكل كفاءة واقتدار، واستقطبت الجامعة بدورها أكفأ العناصر النسائية من المدربات ذوات الخبرة في مجال قيادة المركبات ، وكذلك بعض الإداريات ، مشيراً إلى أن المدرسة بدأت مهامها التدريبية على وفق منهج تدريسي تم اعتماده من الإدارة العامة للمرور ، وإعداده في شكل ورقي وإلكتروني.