بالفيديو.. قرد يحتفي برؤية عائلة قامت بتربيته بالأحضان والقبلات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو رائع للحظة لم شمل شمبانزي مع عائلة قامت بتربيته بعد أن تخلت عنه والدته.
تبدأ اللقطات مع الشمبانزي ” ليمباني ” يشرب بهدوء مشروبًا ما قبل أن ينظر إلى الخلف ويشاهد والده السابق، وظهر القرد يصيح بصوت عالٍ من الفرحة قبل أن يقفز نحو ذراع الرجل ويحتضنه بقوة.
وظل ” ليمباني ” يحتضن عنق الرجل وساقيه ملتفة حول خصره مثل الطفل الصغير، وعندما ظهرت الزوجة هرع الشمبانزي لاحتضانها.
نشرت مؤسسة الحياة البرية في ميامي مقطع الفيديو ، وقالت: إن العائلة ساعدت في تربية القرد على مدار الساعة خلال الأشهر الأولى من حياته بعد ولادته بالتهاب رئوي وتخلي والدته عنه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49772 ] نشر منذ 54 دقيقة
المثل قال // الماء يتبع الليان ,,
,, دام عطفوا عليه واحسنوا إليه ، اكيد يفرح بشوفتهم ,,
,, هذولا هله ولا ينلام في تبويسهم هههههههههههههه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49772 ] نشر منذ 54 دقيقة
المثل قال // الماء يتبع الليان ,,
,, دام عطفوا عليه واحسنوا إليه ، اكيد يفرح بشوفتهم ,,
,, هذولا هله ولا ينلام في تبويسهم هههههههههههههه ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 37 دقيقة
رأينا الكثير من الحيوانات أنها تحفظ لصاحب المعروف معروفه .
اما بعض البشر في وقتنا هذا وما اكثرهم يجحدون مواقف المعروف الكثيرة لأصحابها وأول من يتنكرون
لهم إذا احتاجوهم في يوم ما هؤلاء الجاحدين .
صدق الشاعر حينما قال … لا تصنع المعروف في غير أهله .