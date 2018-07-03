بالفيديو.. قرد يحتفي برؤية عائلة قامت بتربيته بالأحضان والقبلات

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو رائع للحظة لم شمل شمبانزي مع عائلة قامت بتربيته بعد أن تخلت عنه والدته.

تبدأ اللقطات مع الشمبانزي ” ليمباني ” يشرب بهدوء مشروبًا ما قبل أن ينظر إلى الخلف ويشاهد والده السابق، وظهر القرد يصيح بصوت عالٍ من الفرحة قبل أن يقفز نحو ذراع الرجل ويحتضنه بقوة.

وظل ” ليمباني ” يحتضن عنق الرجل وساقيه ملتفة حول خصره مثل الطفل الصغير، وعندما ظهرت الزوجة هرع الشمبانزي لاحتضانها.

نشرت مؤسسة الحياة البرية في ميامي مقطع الفيديو ، وقالت: إن العائلة ساعدت في تربية القرد على مدار الساعة خلال الأشهر الأولى من حياته بعد ولادته بالتهاب رئوي وتخلي والدته عنه.