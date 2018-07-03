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بالفيديو.. قرد يحتفي برؤية عائلة قامت بتربيته بالأحضان والقبلات

بالفيديو.. قرد يحتفي برؤية عائلة قامت بتربيته بالأحضان والقبلات
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو رائع للحظة لم شمل شمبانزي مع عائلة قامت بتربيته بعد أن تخلت عنه والدته.

تبدأ اللقطات مع الشمبانزي ” ليمباني ” يشرب بهدوء مشروبًا ما قبل أن ينظر إلى الخلف ويشاهد والده السابق، وظهر القرد يصيح بصوت عالٍ من الفرحة قبل أن يقفز نحو ذراع الرجل ويحتضنه بقوة.

وظل ” ليمباني ” يحتضن عنق الرجل وساقيه ملتفة حول خصره مثل الطفل الصغير، وعندما ظهرت الزوجة هرع الشمبانزي لاحتضانها.

نشرت مؤسسة الحياة البرية في ميامي مقطع الفيديو ، وقالت: إن العائلة ساعدت في تربية القرد على مدار الساعة خلال الأشهر الأولى من حياته بعد ولادته بالتهاب رئوي وتخلي والدته عنه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49772 ] نشر منذ 54 دقيقة

المثل قال // الماء يتبع الليان ,,

,, دام عطفوا عليه واحسنوا إليه ، اكيد يفرح بشوفتهم ,,

,, هذولا هله ولا ينلام في تبويسهم هههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 49772 ] نشر منذ 54 دقيقة

المثل قال // الماء يتبع الليان ,,

,, دام عطفوا عليه واحسنوا إليه ، اكيد يفرح بشوفتهم ,,

,, هذولا هله ولا ينلام في تبويسهم هههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 37 دقيقة

رأينا الكثير من الحيوانات أنها تحفظ لصاحب المعروف معروفه .

اما بعض البشر في وقتنا هذا وما اكثرهم يجحدون مواقف المعروف الكثيرة لأصحابها وأول من يتنكرون

لهم إذا احتاجوهم في يوم ما هؤلاء الجاحدين .

صدق الشاعر حينما قال … لا تصنع المعروف في غير أهله .

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