شرطة الرياض تناقش الخطط الأمنية مع وكيل الإمارة

سعيد العجل(صدى):

استضافت اللجنة الأمنية برئاسة مدير شرطة منطقة الرياض خلال انعقادها في العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/1439هـ بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري كلاً من سعادة وكيل أمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنية المكلف الاستاذ/ علوش بن فارس السبيعي وسعادة مدير مجمع الأمل الطبي الدكتور / محمد بن مشعوف القحطاني وقد تم خلال اجتماع أعضاء اللجنة مناقشة الخطط الأمنية والمواضيع ذات العلاقة وسبل تطويرها لتحقيق التكامل بين الجهات المختصة والتنسيق والربط المباشر فيما بينها وفقاً للمهام المناطه بها ميدانياً وإدارياً بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .