الإمارات تدرج 9 أشخاص وكيانات إيرانية جديدة على قائمة الإرهاب

ابو ظبي(صدى):

أدرجت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 9 أسماء وكيانات إيرانية جديدة على قائمة الإرهاب.

وترتب على القرار تجميد حسابات الـ 9 أشخاص وكيانات الإيرانية؛ حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعميمًا إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018، بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات “.

وشملت إجراءات الهيئة : مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات /أموال /أوراق مالية/سلع/ خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص /الطبيعيين/الاعتباريين/ المرتبطين بهم، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

وتضمنت أيضا: تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين المرتبطة بهم.