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بالصور.. إخلاء مجمع الجوف التجاري بسكاكا بعد تصاعد الأدخنة

بالصور.. إخلاء مجمع الجوف التجاري بسكاكا بعد تصاعد الأدخنة
علي العنزي(صدى):

أخلى مدني محافظة سكاكا، مجمع الجوف التجاري بالكامل، بعد تصاعد الأدخنة نتيجة احتراق أجزاء من عوازل وحدات نظام التكييف.
وباشر الدفاع المدني ، بلاغًا عن تصاعد الأدخنة من المجمع ، حيث تم إخلائه بالكامل وفصل التيار الكهربائي من قبل الشركة ؛ للوقوف على أسباب الأدخنة عدم حدوث إصابات.
واتضح أن السبب يعود لإحتراق أجزاء من عوازل وحدات نظام التكييف، ولم يتم تسجيل أي إصابات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يسترها وتعدي على خير

[ عدد التعليقات: 1103 ] نشر منذ 51 دقيقة

الحمد لله انه تم اخلاء المبنى

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