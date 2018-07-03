بالصور.. إخلاء مجمع الجوف التجاري بسكاكا بعد تصاعد الأدخنة

علي العنزي(صدى):

أخلى مدني محافظة سكاكا، مجمع الجوف التجاري بالكامل، بعد تصاعد الأدخنة نتيجة احتراق أجزاء من عوازل وحدات نظام التكييف.

وباشر الدفاع المدني ، بلاغًا عن تصاعد الأدخنة من المجمع ، حيث تم إخلائه بالكامل وفصل التيار الكهربائي من قبل الشركة ؛ للوقوف على أسباب الأدخنة عدم حدوث إصابات.

واتضح أن السبب يعود لإحتراق أجزاء من عوازل وحدات نظام التكييف، ولم يتم تسجيل أي إصابات.