بالصورة.. ما ترينه أولا يكشف مصدر السعادة في حياتك

متابعات(صدى):

أكد علماء في علم النفس ، أنه تخفي بعض الرسوم ذات الأشكال المتداخلة أسراراً، وما يمكن أن ترينه أولاً عند النظر إلى هذا الرسم يقول لك كيف تجدين سعادتك في الحياة.

1 الرجل مع الجناحين

إذا رأيت الرجل ذا الجناحين أولاً فهذا يعني أنّك تعيشين حالة من الاستقرار والتفاهم في عائلتك. وهذا ما يجعلك تشعرين غالباً بالرضى والسعادة. ولتحافظي على ذلك لا تدعي أي شخص آخر، أياً تكن صلتك القرابة التي تجمعكما، يتدخل في شؤونك الخاصة. فهذا التدخل سينعكس سلباً على سعادتك.

2 الرجل الراكع

إذا رأيت هذا الرجل فور نظرك إلى هذا الرسم، فهذا يشير إلى أنّك تستمدين شعورك بالسعادة من قدرتك على تحقيق التوازن بين مهماتك الأسرية وواجباتك المهنية. لكنّك قد تبدئين بالشعور بعدم الرضى في حال أخلّ أمر ما بهذا التوازن، مثل ضغط العمل أو كثرة متطلبات بعض أفراد أسرتك. وفي هذه الحال، عليك أن تأخذي القرار الحكيم لتحافظي على استقرار حياتك.