صلاح يحتل المركز التاسع في قائمة أغلى رواتب بالدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

رفع نادي ليفربول الإنجليزي راتب نجمه المصري الشاب محمد صلاح صاحب الـ 26 عامًا ليصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا؛ حيث وقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول يمتد لخمس سنوات مقبلة براتب جديد ليتفوق على فيرجيل فان ديك الذي يتحصل على 180 ألف باوند أسبوعيًا.

ويعد صلاح تاسع أغلى راتب للاعب في الدوري الإنجليزي بينما في الصدارة التشيلي ألكسيس سانشيز ” مانشستر يونايتد ” – 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ثم الألماني مسعود أوزيل ” آرسنال ” – 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، والفرنسي الفرنسي بول بوجبا ” مانشستر يونايتد ” – 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحتل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ” مانشستر سيتي ” المركز الرابع – 260 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وخامسًا وسادسًا بالتساوي البلجيكي كيفين دي بروين ” مانشستر سيتي ” – 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ومواطنه روميلو لوكاكو ” مانشستر يونايتد ” – 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

بينما يأتي لاعب بلجيكي آخر وهو إدين هازارد ” تشيلسي ” في المركز السابع – 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، والإسباني سيسك فابريجاس ” تشيلسي ” – 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.