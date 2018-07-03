أعلنت وفاتها ووضعت في ثلاجة الموتى وهي حية

متابعات(صدى):

تعرضت امرأة في جنوب إفريقيا لحادث سيارة ، تم على إثره إعلان وفاتها ووضع جثمانها في ثلاجة المشرحة بإحدى المستشفيات ، لكن تبين لاحقًا أنها لا تزال على قيد الحياة.

وكانت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، قد نُقلت إلى مشرحة كارلتونفيل في مقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، نظرًا لعدم إظهارها “أي شكل من أشكال الحياة” في أعقاب حادث طريق، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولكن عندما ذهب أحد العاملين في المستشفى للتحقق من الجسم في الثلاجة، وجد أنها كانت تتنفس ، وتم نقلها للمستشفى حيث تتعافى الآن من محنتها وقد بدأ التحقيق في الخطأ.

ونفت شركة “ديستريس أليرت” لخدمات الإسعاف، التي أعلن مسعفوها موت المرأة، وجود أي دليل على الإهمال.

وأوضح مدير العمليات في الشركة ، لم يحدث هذا بسبب عدم تدريب المسعفين الطبيين لدينا بشكل صحيح.

وأضاف أن الموظفين اتبعوا البروتوكولات عند التحقق من وفاتها، بما في ذلك البحث عن علامات النبض وما إذا كانت تتنفس.