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بالفيديو.. الفنان سلطان العلي يكشف حقيقة مرضه.. ويحذر الشباب من هذا الخطر

بالفيديو.. الفنان سلطان العلي يكشف حقيقة مرضه.. ويحذر الشباب من هذا الخطر
أماني الغامدي(صدى):

بعد خروجه من أزمته الصحية ، وجه الفنان سلطان العلي نجل الفنان طارق العلي ، نصيحة للشباب لتلافي الأسباب التي أدت به إلى تلك الحالة وأدخلته العناية المركزة ، عدة أيام قبل تخطيه مرحلة الخطر
أمس الإثنين .

وظهر سلطان في مقطع مصور التقطه أحد أصدقائه مقدمًا نصيحته ردًا على سؤال من صاحب المقطع بشأن تناول مشروبات الطاقة، التي كانت سبباً في تعرضه للأزمة الصحية .

وقال سلطان العلي مخاطبًا الشباب الذين يتناولون مشروبات الطاقة : “ وقف حجي وقف، صدقني وقف، ما تسوى ”، مؤكدًا أنه لن يشرب ذلك المشروب مجدداً .

وكان أحد أصدقاء الفنان الشاب قد نشر مقطعًا وهو يطمئن الجمهور على صحة سلطان كاشفاً عن تحذيره المسبق له من تناول مشروبات الطاقة ، قائلاً : “ كم مرة قلتلك لا تشرب من هذا ”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 6 ساعات

اي واحد يطلع في التلفزيون فنان اي فن قدمه سبحان الله صار الفن سهل ويتقارن بعمالقة الفن

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