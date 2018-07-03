بالفيديو.. الفنان سلطان العلي يكشف حقيقة مرضه.. ويحذر الشباب من هذا الخطر

أماني الغامدي(صدى):

بعد خروجه من أزمته الصحية ، وجه الفنان سلطان العلي نجل الفنان طارق العلي ، نصيحة للشباب لتلافي الأسباب التي أدت به إلى تلك الحالة وأدخلته العناية المركزة ، عدة أيام قبل تخطيه مرحلة الخطر

أمس الإثنين .

وظهر سلطان في مقطع مصور التقطه أحد أصدقائه مقدمًا نصيحته ردًا على سؤال من صاحب المقطع بشأن تناول مشروبات الطاقة، التي كانت سبباً في تعرضه للأزمة الصحية .

وقال سلطان العلي مخاطبًا الشباب الذين يتناولون مشروبات الطاقة : “ وقف حجي وقف، صدقني وقف، ما تسوى ”، مؤكدًا أنه لن يشرب ذلك المشروب مجدداً .

وكان أحد أصدقاء الفنان الشاب قد نشر مقطعًا وهو يطمئن الجمهور على صحة سلطان كاشفاً عن تحذيره المسبق له من تناول مشروبات الطاقة ، قائلاً : “ كم مرة قلتلك لا تشرب من هذا ”.