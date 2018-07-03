إيقاف المراجع المعتدي على أحد الأطباء بمستشفى ينبع
أوقفت شرطة ينبع، اليوم الثلاثاء، المعتدي على أحد الأطباء العاملين في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام أثناء تأدية مهام عمله وفق المعلومات التي نشرتها ” صدى ” صباح اليوم.
وأوضحت الشرطة أنه تم إحالة المعتدي للجهات المختصة، مؤكده أن الطبيب بحالة جيدة ولله الحمد ولم يلحق به أي إصابات تذكر.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام، شهد واقعة اعتداء جسدي ولفظي من قِبل أحد المراجعين على طبيب يعمل بالقسم أثناء تأدية مهام عمله، وذلك بسبب اعتراض المراجع على وصفة الطبيب له.
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طلال[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 5 ساعات
دخلت روحك في شيء كنت في غنى عنه
ماجد[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 5 ساعات
يجب ان يشهر به ليدرك ما قام به خطأ و عبره لغيره.
همس[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 5 ساعات
هل يحق للطبيب تسجيل حوار مع مراجع دون علم الطرف الآخر
اعتقد قانوناً هذا ممنوع
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 5 ساعات
أما اللي يقول السب والشتم عادي ..لاماهوب عادي في شيء اسمه حقوق ومن حق كل من يعتدى عليه باللفظ ان ياخذ حقه من الجاني تعزيرا
عمار[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 5 ساعات
ماينفع الاعتذار يجب محاسبه هذا البلطجي حساب يليق بطيشه وقلة أدبه لحماية الاطباء مستقبلا من هولاء الرعاع الهمج 👊😡
شجون[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 5 ساعات
بيجلدونه مثل غيره مافي عذر يسمحله يضرب الدكتور البلد فيها نظام بدا الواحد يحسب لنظام صح راح زمن حب خشمه يتنازل
محمد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 5 ساعات
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من عفى وأصلح في أجره ع الله
شمس[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 5 ساعات
جاهل من يعتدي على طبيب
كيف له ان يرى اباه يقبل يد ورأس الطبيب يطلب العفو والصفح
حتى وان عفى الطبيب يبقى الحق العام
ملك[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 5 ساعات
سود الله وجهه
طاهر[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 5 ساعات
أتمنى عدم التنازل عن الحق العام
فيصل[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 5 ساعات
والله الواحد بيرفض الاعتداء بكافة الصور ولكن من يكن مريض او له مريض بيكون في حالة قلق وتوتر وخوف
ياريت يقدروا هذا
qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهدي الجميع
عبدالمحسن محمد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 34 دقيقة
بعض الاطباء يتعامل ب استعلاء و فوقيه
لما لا يكون هذا احداهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30374 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يعينك على الغرامة
والسجن😐