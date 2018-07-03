إيقاف المراجع المعتدي على أحد الأطباء بمستشفى ينبع

نايف السالم(صدى):

أوقفت شرطة ينبع، اليوم الثلاثاء، المعتدي على أحد الأطباء العاملين في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام أثناء تأدية مهام عمله وفق المعلومات التي نشرتها ” صدى ” صباح اليوم.

وأوضحت الشرطة أنه تم إحالة المعتدي للجهات المختصة، مؤكده أن الطبيب بحالة جيدة ولله الحمد ولم يلحق به أي إصابات تذكر.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام، شهد واقعة اعتداء جسدي ولفظي من قِبل أحد المراجعين على طبيب يعمل بالقسم أثناء تأدية مهام عمله، وذلك بسبب اعتراض المراجع على وصفة الطبيب له.

اقرأ أيضًا: