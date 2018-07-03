” الكلباني ” يلجم مغرد قطري سخر منه: اتصل بتميم

طلال الضوي(صدى):

رد الشيخ عادل الكلباني، بقوة وحزم على مغرد قطري تابع لتنظيم الحمدين، ساخرًا منه ومن قيادته التي يتبعها.

وكان مغرد قطري علق على تغريدة للشيخ الكلباني برر فيها موقف العلماء من بعض الأمور الدنيوية من الناحية الفقهية، وجاءت كالتالي ” تغير الرأي في المتغيرات منقبة لا مثلبة، وللشافعي الإمام قولان قديم وحديث “.

ليرد المغرد على الشيخ الكلباني قائلًا ” ناقصنا خباص اليوم بعد الساعة 11 في الليل “، وتمكن الشيخ من لجم هاذ المغرد قائلًا ” اتصل بتميم “، في إشارة منه على ان تميم بن حمد هو الخباص.

وكان نشر ” الكلباني ” تغريدة تتعلق بالنظر إلى المرأة الأجنبية وأثارت الجدل على تويتر، وقال خلالها ” على هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد . وقيل : لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. وهو قول مالك، ابن تيمية -مجموع الفتاوي 22 / 109 “.