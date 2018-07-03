” الكلباني ” يلجم مغرد قطري سخر منه: اتصل بتميم
رد الشيخ عادل الكلباني، بقوة وحزم على مغرد قطري تابع لتنظيم الحمدين، ساخرًا منه ومن قيادته التي يتبعها.
وكان مغرد قطري علق على تغريدة للشيخ الكلباني برر فيها موقف العلماء من بعض الأمور الدنيوية من الناحية الفقهية، وجاءت كالتالي ” تغير الرأي في المتغيرات منقبة لا مثلبة، وللشافعي الإمام قولان قديم وحديث “.
ليرد المغرد على الشيخ الكلباني قائلًا ” ناقصنا خباص اليوم بعد الساعة 11 في الليل “، وتمكن الشيخ من لجم هاذ المغرد قائلًا ” اتصل بتميم “، في إشارة منه على ان تميم بن حمد هو الخباص.
وكان نشر ” الكلباني ” تغريدة تتعلق بالنظر إلى المرأة الأجنبية وأثارت الجدل على تويتر، وقال خلالها ” على هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد . وقيل : لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد؛ فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. وهو قول مالك، ابن تيمية -مجموع الفتاوي 22 / 109 “.
طلال[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 6 ساعات
🤣🤣 نسف الجبه الشيخ
ماجد[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 6 ساعات
اخ مبارك , اخونا طق الباب فجاه الجواب ، ليش تنقشرون فيه اصلا اخ م 😂هذا معروف يفجر الجبهات ،
وثاني شيء هذا انسان سواء شيخ ولا غيرة كل بني ادم له اخطاء و هفوات وضعفه ، فغفر الله لنا وله
هدو يا جماعة و ترا الصمت هو المطلوب في زمن الفتن 😬
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 6 ساعات
ينصر دينك 😂😂
الجم مثيليين العصملي لافض فوك
عمار[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 ساعات
😂😂😂😂😂😂حتى مطوعنا قام يطقطق على ذنب شريفه
شجون[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 6 ساعات
اجلووود يشيخ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 6 ساعات
hg
الدنيا مخبصه
همس[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 ساعات
يا شيخ انت غلطت على سمو الشيخ عزمي بشارة ال ثاني فهو الحاكم الفعلي لدولة شرق سلوى اما خيال الماته ذميم فهو ديكور فقط😂
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههه والله هلكتني ضحك يا شيخنا
الجوهرة[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 4 ساعات
والله راح تلاقي الكثير من الخباصين هناك مو واحد بس
نوير[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 4 ساعات
والله هاذولا حق مسخرة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10528 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لقد الجمتهم يا شيخ عادل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
,, القمته حجراً ، ياشيخ عادل اثابك الله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49787 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههه ,,
,, القمته حجراً ، ياشيخ عادل اثابك الله ,,