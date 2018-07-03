ميريشيا ريدنك.. ترك المملكة بعد ” فضيحة النصر ” وعاد لقيادة الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

ترك المدرب البلجيكي ذو الأصول الرومانية ” مريشيا ريدنك ” ، المملكة قبل 14 عامًا عقب حينما كان مدربًا لنادي النصر؛ عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق تحت قيادته أمام الشباب بسداسية لا تنساها الذاكرة؛ فيما عاد أمس الاثنين، لتولي مهمة تدريب النادي الفيصلي.

وجاء البلجيكي ” ريدنك ” للنصر في ديسمبر 2003 ولم يمض في منصبه أكثر من 3 أشهر فاز فيها بمباراة ضد الهلال وخسر 4 مباريات ضد القادسية والرياض والاتفاق وأخيرًا الشباب .

ومن الجدير بالذكر، إنه تعاقد الفيصلي مع ريدنك خلفًا لرازوفيتش الذي قدم موسمًا رائعًا وصل به إلى نهائي كأس الملك وتوج بأفضلية المدربين بجائزة مقدمة من اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم.