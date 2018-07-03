بعد تسببها في تضرر نحو مليون شخص.. ” فيسبوك ” تعتذر
وجهت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، اعتذارًا لمستخدميها، بعد تسببها في خطأ فني تضرر منه ما يقرب من مليون شخص بمختلف أنحاء العالم.
كما أكدت ” فيسبوك ” تداركها للخلل الفني الذي أثر على مستخدمو ” فيسبوك ماسنجر ” لمدة أسبوع تقريبًا، والذي تسبب في الإضرار بأكثر من 800 ألف مستخدم، وذلك من خلال رفع الحظر عن أشخاص محظورين من قبل.
وكشفت ” فيسبوك ” في بيانِ لها، أن هذا الخلل الفني قد وقع خلال الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو، ، مشيرة إلى أنها سترسل إشعارًا للأشخاص المتضررين من هذا الخطأ الفني.
شجون[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 6 ساعات
وايش يفيد الاعتذار !
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10528 ] نشر منذ 3 ساعات
خير ان شاء الله