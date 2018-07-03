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بعد تسببها في تضرر نحو مليون شخص.. ” فيسبوك ” تعتذر

بعد تسببها في تضرر نحو مليون شخص.. ” فيسبوك ” تعتذر
وكالات(صدى):

وجهت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، اعتذارًا لمستخدميها، بعد تسببها في خطأ فني تضرر منه ما يقرب من مليون شخص بمختلف أنحاء العالم.

كما أكدت ” فيسبوك ” تداركها للخلل الفني الذي أثر على مستخدمو ” فيسبوك ماسنجر ” لمدة أسبوع تقريبًا، والذي تسبب في الإضرار بأكثر من 800 ألف مستخدم، وذلك من خلال رفع الحظر عن أشخاص محظورين من قبل.

وكشفت ” فيسبوك ” في بيانِ لها، أن هذا الخلل الفني قد وقع خلال الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو، ، مشيرة إلى أنها سترسل إشعارًا للأشخاص المتضررين من هذا الخطأ الفني.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 6 ساعات

وايش يفيد الاعتذار !

[ عدد التعليقات: 10528 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله

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