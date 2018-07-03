حساب المواطن: ستصرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي في هذه الحالة

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة قبول طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

وأوضح البرنامج، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدة الأثر الرجعي تحتسب بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

يشار إلى أن ” حساب المواطن ” ، كان قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو في البرنامج، موضحًا أنه سيتم استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية الموضحة في الرابط التالي:هنا