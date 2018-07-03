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    يوليو

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  3. حساب المواطن: ستصرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي في هذه الحالة

حساب المواطن: ستصرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي في هذه الحالة

حساب المواطن: ستصرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي في هذه الحالة
حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة قبول طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

وأوضح البرنامج، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدة الأثر الرجعي تحتسب بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.

يشار إلى أن ” حساب المواطن ” ، كان قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو في البرنامج، موضحًا أنه سيتم استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية الموضحة في الرابط التالي:هنا

حساب المواطن يعلن عن نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يعز الدولة

[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 6 ساعات

هل المواطن اللي علية التزام كتمويل عقاري يعادل نصف الراتب يشمله صرف مبلغ مادي .

[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يغنينا عنكم

[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 6 ساعات

انا مؤهل ولا نزل لي شيء

[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 ساعات

قدمت اعتراض وبدل مبلغ 250 رجع 50

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 3 ساعات

المهم هو ان يتم صرفه في اقرب وقت

[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 3 ساعات

يبقى لكم عندهم 200 اخي ابو عمار هههههه

[ عدد التعليقات: 10528 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على كل حال

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 3 ساعات

الله ييسر الحال

[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكرم ويصلح الحال

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 50 دقيقة

الحمدالله والشكرا

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