حساب المواطن: ستصرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي في هذه الحالة
أكد برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة قبول طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.
وأوضح البرنامج، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدة الأثر الرجعي تحتسب بالأشهر، وبحد أقصى خمسة أشهر.
يشار إلى أن ” حساب المواطن ” ، كان قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة لشهر يوليو في البرنامج، موضحًا أنه سيتم استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية الموضحة في الرابط التالي:هنا
qlq[ عدد التعليقات: 2840 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يعز الدولة
طلال[ عدد التعليقات: 1623 ] نشر منذ 6 ساعات
هل المواطن اللي علية التزام كتمويل عقاري يعادل نصف الراتب يشمله صرف مبلغ مادي .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يغنينا عنكم
ماجد[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 6 ساعات
انا مؤهل ولا نزل لي شيء
عمار[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 6 ساعات
قدمت اعتراض وبدل مبلغ 250 رجع 50
فهد[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 3 ساعات
المهم هو ان يتم صرفه في اقرب وقت
فيصل[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 3 ساعات
يبقى لكم عندهم 200 اخي ابو عمار هههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10528 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على كل حال
نوير[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ييسر الحال
الجوهرة[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكرم ويصلح الحال
اصيل[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمدالله والشكرا