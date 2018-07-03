دي بروين يتطلع إلى تخطي عقبة البرازيل

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، أن انتصار منتخب بلاده على نظيره الياباني لن يعني شيئًا، إذ خسرت بلجيكا أمام البرازيل في مباراتهما بدور الثمانية من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليًا بروسيا.

وصرح ” دي بروين ” قائلًا: ” الوصول إلى دور الثمانية لن يعني شيئاً إن لم ننجح في الفوز على البرازيل ” ؛ فيما علّق على تأخر بلجيكا بهدفين أمام اليابان ومواجهة شبح الخروج من دور الستة عشر خلال مباراة أمس قبل قلب الموازين: ” في بطولة كهذه، ستمر عليك دائماً لحظات عصيبة، ولكن لا يجب أن تستسلم حينها وإنما تستغل لحظات التألق من أجل تسجيل هدف. ”

وأوضح لاعب مانشستر سيتي: ” فعلنا ذلك.. لدينا إمكانيات عالية كفريق ولكن يفترض أن نطور بعض الجوانب الدفاعية. ” مضيفًا: ” إن كنت تريد التتويج ببطولة، عليك أن تفوز على كل منافس تواجهه، المنتخب البرازيلي واحد من المرشحين للتتويج، ولكن علينا التركيز على ما نقدمه نحن وأن نؤدي عملنا. ”

وأشار ” دي بروين ” إلى أن المنتخب البرازيلي: ” هو أكثر من نيمار.. بالطبع ينصب تركيز الجميع عليه ولكن الفريق البرازيلي أكثر من مجرد لاعب، وأعرف قدرات لاعبي البرازيل حيث زاملت عدداً منهم في السيتي. ”

ومن المتوقع أن يكون هناك صراعًا شرسًا في المباراة المقررة في كازان الجمعة المقبل بين المنتخب البرازيلي المصنف الثاني على العالم، الأكثر تتويجاً في تاريخ المونديال برصيد خمسة ألقاب، ونظيره البلجيكي المصنف الثالث على العالم، طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي ” فيفا ” للمنتخبات الصادر في يونيو الماضي.