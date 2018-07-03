” الوزراء ” يوافق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات.

وقرر المجلس تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم ” مركز تنمية الإيرادات غير النفطية “، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

كما أعلن تحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم ” مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ” والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.