بالصور.. اعتماد حركة نقل المعلمين والمعلمات ‎للعام الدراسي الجديد بصبيا

تركي السالم(صدى):

أطلق مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، ظهر اليوم الثلاثاء، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ ،و بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة 2912 معلمًا ومعلمة، تم نقل 713 منهم حيث بلغت نسبتها 20% للبنين و38% للبنات ، مقدمًا تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم في حركة النقل، وتمنى للذين لم تشملهم الحركة هذا العام أن تتاح لهم الفرصة العام المقبل.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية، ربيع بن مهدي عطية، أن الدور الكبير للحركة في تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للمعلم والمعلمة؛ ما يدفعهما إلى العطاء والبذل بكامل طاقتهما، ويساعدهما على أداء رسالتهما التربوية والتعليمية مع الطلاب والطالبات بكل يُسر وسهولة.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة شؤون المعلمين، عبد الرحمن كميت، إلى أن الوزارة تسعى من وراء حركة النقل الداخلية والخارجية إلى تحقيق أعلى مستوى من الراحة والانسجام؛ لما لهما من أثر بالغ في الميدان التربوي بقطاعَي البنين والبنات؛ موجهًا الشكر منسوبي ومنسوبات شؤون المعلمين والمعلمات، وكافة أعضاء لجنة الحركة في القطاعين؛ نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الأيام الماضية في سبيل تحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات لها.

وأكدت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال الرابطين التاليين، أو عبر الحسابات الشخصية في برنامج نور؛ حيث أن حركة النقل بنين على الرابط التالي: هنا ، بينما حركة النقل بنات: هنا .