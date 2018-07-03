خادم الحرمين يوجه الشكر لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية

عادل الحربي (صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن الشكر والثناء للمولى تبارك وتعالى على منه وفضله على ملايين المعتمرين والزوار بأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان بكل سهولة ويسر.

ووجه خادم الحرمين خلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية على ما قدموه من جهود مباركة أسهمت في نجاح غير مستغرب ومتميز لموسم العمرة.

كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن حكومة المملكة ترحب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم.