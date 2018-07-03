مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 39.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8235.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 121 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, وأسمنت تبوك، ونادك, وتكافل الراجحي، وكيمانول الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عناية، ووفا للتأمين، وبدجت السعودية, وأمانة للتأمين, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.12% و 5.99% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وسابك، وكيان السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 16.45 نقطة ليقفل عند مستوى 2955.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 ألف سهم تقاسمتها 221 صفقة.