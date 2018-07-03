وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير على طريق الرياض العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني عن وقوع حادث إنقلاب سيارة صباح اليوم الثلاثاء و نتج عنه حالة وفاة وأربع إصابات .

وفي التفاصيل: أوضح الزهراني بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ( 997 ) قد تلقت بلاغاً في تمام الساعة 11:46 من صباح اليوم يفيد بوقوع حادث إنقلاب وانيت و على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع ، وعند وصول أول فرقة للموقع تم الكشف على الحالات , و اتضح وجود حالة وفاة بالموقع و عدد أربع إصابات اشتملت على إصابة متوسطة و نقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني , و إصابة أيضاً متوسطه تم التعامل اسعافياً بالموقع نقلت عن طريق فرقة إسعاف مركز العقيق .

و إصابة خطيرة لطفلة تم التعامل اسعافياً معها و نقلها عن طريق فرقة إسعاف جرب . و الإصابة الأخيرة قد رفضت النقل من الموقع . جميع الاصابات نقلت لمستشفى العقيق العام.