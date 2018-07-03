” تعليم الطائف ” تعلن أسماء البديلات وتدعوهن لاستكمال مسوغات التثبيت بشروط

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، البديلات لمراجعة إدارة الموارد البشرية لإستكمال مسوغات التثبيت، وذلك وفقًا للضوابط والشروط، خلال عشرة أيام من تاريخه، مُعلنة أسماء البديلات في بيانِ صادر عنها.

وأوضحت ” تعليم الطائف ” ، أنه يجب مراعاة أن تكون البديلة ضمن الاسماء الموضحة في البيان، وأن لا تكون على رأس العمل على وظيفة رسمية أو لها سابق خدمة بالدولة، وألا يقل المؤهل للتعاقد معها كبديلة عن الدرجة الجامعية، وأن تكون حاصلة عليه قبل تاريخ 18/2/1432هـ، وكذلك أن يكون عقدها كمعلمة بديلة لسد العجز الطارئ عن الإجازات النظامية.

كما بيّنت الإدارة التعليمية بالطائف، أنه يجب أن يشمل مسوغات من تنطبق عليهن الضوابط والشروط، المستندات التالية:

– استمارة حصر البديلات.

– إحضار عقد العمل كبديلة وإرفاق ما يثبت ذلك.

– مسير رواتب مصدق من الإدارة أو كشف حساب مصدق من البنك.

– صورة من الهوية أو سجل الأسرة.

– إقرار بعدم أسبقية الخدمة بالدولة، وأنها لا تشغل وظيفة رسمية حاليًا.

وجاءت أسماء البديلات التي أوردها بيان ” تعليم الطائف ” ، كما يلي: