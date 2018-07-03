دورات تدريبية للشباب والفتيات للاستفادة من 200 وظيفة بالأفلاج

عادل الحربي(صدى):

تستعد لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، لإقامة دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للشباب والفتيات.

حيث جاء ذلك للاستفادة من قرار توطين 12 نشاطًا تجاريًا، والانخراط في سوق العمل والاستفادة من أكثر من 200 وظيفة بالمحافظة.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، أنه تم الاتفاق مع مكتب العمل بالمحافظة؛ لتدريب شباب وفتيات المحافظة وتأهيلهم في هذا المجال؛ ليتمكّن الشاب بعدها من مزاولة النشاط التجاري بكل اقتدار.

وكان مكتب العمل بـ ” الأفلاج ” قام منذ وقت مبكر بحصر كافة المنشآت التجارية الخاضعة لقرار التوطين وتدوين الوظائف بها والبالغة عدد أكثر من 200 وظيفة وآلية التواصل مع أصحابها؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة للباحث عن العمل الانخراط مباشرة في العمل.