حيلة غذائية تعتمدها الكوريات لخسارة الوزن

متابعات(صدى):

تبهرنا المرأة الكورية بشباب بشرتها من جهة وقدرتها على الحفاظ على جسمها الرشيق من جهة أخرى، فنادراً ما نشاهد امرأة خمسينية تغزو التجاعيد بشرتها أو نسمع عن مشاكل الوزن الزائد في هذه المناطق الشرق آسيوية. فما هو السر إذاً؟ لا شك أن العامل الوراثيّ يلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل الجسم وطبيعته، لكنّ العادات اليومية تضع أسسًا محددة للرشاقة وتبعد الجسد عن مخاطر البدانة.

من هذا المنطلق، تهتم المرأة الكورية بنظامها الغذائي وتعتمد بعض الحيل التي تمنع تراكم الدهون وتعزز الأيض وبالتالي خسارة الوزن.

باختصار، تبتعد النساء الكوريات عن المشروبات الغازية ويمتنعنَ عن تناول أي نوع من السوائل مع الأطباق الغذائية، إذ أنها تزيد من احتمال انتفاخ البطن وتدخل كميات هائلة من السكر الى الجسم.

في المقابل، تحرص الكوريّة على تناول كوب من الشاي مهما كان نوعه، الشاي الأخضر، شاي الشعير، شاي النعنع. وتعتمد بالتالي على خصائصه المنشّطة لعملية الهضم والأيض.