لوف يعلن عن قراره بشأن مستقبله مع ألمانيا

نواف السالم(صدى):

كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، عن قرار المدرب يواكيم لوف بشأ مستقبله مع المنتخب الألماني، وذلك عقب الفشل في بداية مشوار الدفاع عن اللقب بالخروج من الدور الأول من بطولة كأس العالم في روسيا.

وقرر ” لوف ” الاستمرار في المنصب، رغم صدمة إخفاق المنتخب الألماني وخروجه من المركز الرابع الأخير في مجموعته خلف السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية؛ فيما تولى تدريب المنتخب الألماني قبل 12 عامًا، وقاده لإنجازات على رأسها التتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتُوج المنتخب الألماني تحت قيادته بلقب كأس القارات 2017 بروسيا ووصل إلى الدور قبل النهائي على الأقل في جميع البطولات الأربع الكبرى التي خاضها خلال هذه الفترة، كما أنه من المفترض أن يستمر العقد الحالي للوف حتى عام 2022.