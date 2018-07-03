عائلة تنجو من الموت بعد انحراف مركبتهم واعتلائها حاجز جسر معلق بأبها

أبها(صدى):

شهدت مدينة أبها، حادثًا مروريًا تعرضت له إحدى العائلات، التي نجت من موت محقق، حيث انحرفت مركبتهم واعتلت حاجز أحد الجسور المعلقة، ولكن تدخلت العناية الإلهية لتنقذها من السقوط من أعلى الجسر.

وأسفر الحادث، عن إغلاق الجسر الذي شهد الواقعة، فضلًا عن تحويل مسار المركبات إلى مسار آخر، فيما باشرت فِرَق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور موقع الحادث.

يشار إلى أن المسعفون قد تعاملوا مع إحدى الحالات في موقع الحادث، في حين تم نقل عدد من الحالات قبل وصول الفِرَق الإسعافية.