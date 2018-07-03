وفاة مبتعث في أمريكا قبل العودة للمملكة بأشهر ومطالبات بتكريمه

علي القحطاني(صدى):

تعرض طالب سعودي يدرس في جامعة كنتاكي الشرقية ويبلغ من العمر 27 عامًا، إلى حادث سير بدراجته النارية في مدينة ريتشموند بمقاطعة ماديسون بولاية كنتاكي الأمريكية، أدى إلى وفاته.

وأوضحت شرطة ريتشموند أن الحادث وقع فجر الأحد الماضي، حيث اصطدم الطالب بدراجته النارية مع سيارة أخرى، وتم نقله إلى مستشفى جامعة كنتاكي في حالة طارئة بإصابات خطيرة إلا أنه فارق الحياة بعد ذلك.

وأضافت الشرطة أنها مازالت تجري التحقيقات وتقوم بإعادة تمثيل الحادث، مطالبه بتكريمه، قائله ” المبتعث السعودي رغم أنه حضر إلى الولايات المتحدة من بلد آخر ولم يكن يعرف أحدًا إلا أنه وقف لحماية هذا المجتمع وأسهم في مكافحة الحرائق وهو شخصية محبوبة ويستحق التكريم “.

كما أكد زملاء الطالب ورجال الإطفاء الذين سبق أن تطوع للعمل معهم في مكافحة الحرائق أنه كان شخصية محبوبة من الجميع وكان ينوي العودة إلى المملكة العام الجاري للانضمام إلى الدفاع المدني والتخصّص في تحقيقات الحرائق.