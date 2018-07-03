جامعة الباحة توضح حقيقة وجود أخطاء في أسماء الطلاب والطالبات المدونة بوثائق التخرج

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف الدكتور ساري الزهراني، المتحدث باسم جامعة الباحة، حقيقة ما تم تداوله عن وجود أخطاء في أسماء الطلاب والطالبات المدونة على وثائق التخرج.

حيث نفى ” الزهراني ” كل ما تردد عن وجود أخطاء في أسماء الطلاب والطالبات، مبينًا أن الأسماء المدونة على الوثائق كتبت وفقًا لمعلومات جوازات السفر الخاصّة بالطالبات والطلاب، والتي أًرسلت من قبلهم إلى وكالة الكليات التي يدرسون فيها.

وعن موعد منح الطلاب والطالبات وثائق الامتياز، ذكر ” الزهراني ” أنه سيكون منتصف شهر ذي القعدة القادم، وبإمكان أي طالب من طلاب سنة الامتياز ممّن لديه الرغبة التقديم على الجهات الرسمية والحصول على مشهد يفيد بأنّه على وشك إنهاء سنة الامتياز.