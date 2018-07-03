طبيب بطوارئ ينبع يتعرض للاعتداء على يد أحد المراجعين أثناء تأدية عمله

نايف السالم(صدى):

شهد قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام، واقعة اعتداء جسدي ولفظي من قِبل أحد المراجعين على طبيب يعمل بالقسم، أثناء تأدية مهام عمله، وذلك بسبب اعتراض المراجع على وصفة الطبيب له.

وتفصيلًا، بدأت الواقعة حين دخل المراجع إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وكان يعاني من التهاب في الحلق، فطلب المراجع من الطبيب إعطاءه بعض الأدوية كالمغذيات، ولكن الطبيب رأى أن المراجع لا يحتاج المغذي، وكتب له وصفة طبية أخرى، فاعترض عليها المراجع، وقام بالاعتداء عليه بالضرب والسباب، وذلك أثناء تأدية مهام عمله بالمستشفى.

وعليه، تمت مخاطبة شرطة ينبع لفتح التحقيق في الحادثة، ليتم اتخاذ اللازم حيال ما قام به المراجع من الاعتداء على الطبيب.