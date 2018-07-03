المعهد العقاري السعودي يعلن عن خصوماته الصيفية بقيمة 20٪

سعيد العجل(صدى):

أعلن المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار يوم الأحد الماضي خصومات الصيف بقيمة ٢٠٪ لدورات وسيط عقاري محترف، مدير اتحاد ملاك محترف ، وأساسيات إدارة المرافق وذلك لشهري يوليو وأغسطس / شوال وذي القعدة للسنة الحالية.

وقدم المعهد خصوماته للتسهيل على الراغبين في حضور الدورات العقارية للاستفادة منها في بناء القدرات من خلال تطوير وتأهيل الوسطاء العقاريين والمطورين والمسوقين ومدراء اتحادات الملاك بالتزامن مع مدراء المرافق بالاتحادات.

وتأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات ورفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، بالإضافة لنشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري بالتعاون مع شركاء المعهد الدوليين والمحليين.

يذكر أن التسجيل في دورات المعھد العقاري السعودي متاحاً عبر الموقع الإلكترونيهنا