بالفيديو.. رد فعل أحد مشجعي كأس العالم بروسيا بعد تذوق القهوة العربية

أماني الغامدي(صدى):

لم تقتصر مسابقة كأس العالم بروسيا 2018، على مباريات كرة القدم للوصول للكأس فقط، بل تخطت ذلك لتصبح نافذة مفتوحة على ثقافات الدول الآخرى وأهم ما يميزهم.

حيث ساعد مونديال 2018 على فتح ثقافات الشعوب المختلفة التي ذهبت إلى روسيا لمؤازرة منتخباتها المشاركة في المونديال، باختلاف جنسياتهم وبلادهم سواء عرب او غرب.

ورصد مشهد فكاهي رد فعل أحد زائري مباريات كأس العالم في روسيا بعد تقديم القهوة العربية المشهورة في المملكة له من قبل شباب سعوديين ذهبوا إلى روسيا لمؤازرة الأخضر قبل خروجه من المونديال.

وشارك الرجل الشباب السعودي الجالسين على الأرض قهوتهم العربية في تجربة جديدة له، والذي بمجرد تذوقها ظهرت على وجهه تعابير غريبة وسط ابتسامة من طعم القهوة الغريب عليه.