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  3. الوسواس في الصلاة – الشيخ عبدالعزيز الفوزان

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10586 ] نشر منذ 42 دقيقة

يقول للسائلة أكتبي عبدالعزيز الفوزان الوسواس القهري ويطلع ف اليوتيوب🤔
😂😂دامك ماراح تجاوبها ليش مرتز في الأستديوا؟
،
فيه واحد من الشياطين ملعون متكي وظيفته الوسوسة .. أول ماتبدأ في الصلاة يسرح بك ويلف بك ع مواضيع بعضها تكون أنت ناسيها.

[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 34 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخنا الجليل واثابك على قد نيتك ,, آمين ,,

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