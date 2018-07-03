نشر : منذ 2 ساعتين 492 2 فيديوهات متنوعة الوسواس في الصلاة – الشيخ عبدالعزيز الفوزان الوسوم:السعودية, صحيفة_صدى_الإلكترونية
غندورة[ عدد التعليقات: 10586 ] نشر منذ 42 دقيقة
يقول للسائلة أكتبي عبدالعزيز الفوزان الوسواس القهري ويطلع ف اليوتيوب🤔
😂😂دامك ماراح تجاوبها ليش مرتز في الأستديوا؟
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فيه واحد من الشياطين ملعون متكي وظيفته الوسوسة .. أول ماتبدأ في الصلاة يسرح بك ويلف بك ع مواضيع بعضها تكون أنت ناسيها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49768 ] نشر منذ 34 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل واثابك على قد نيتك ,, آمين ,,