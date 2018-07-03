رونالدو على أعتاب يوفنتوس

طلال الغامدي(صدى):

اقترب اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني من الانضمام لصفوف نادي يوفنتوس؛ حيث يجهز النادي الإيطالي عرضًا ماليًا بقيمة 120 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالي المخضرم من النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية أن بطل الكالتشيو يسعى لضم رونالدو، الذي سيكمل في فبراير المقبل عامه الـ34، بعقد يمتد حتى 2022 وبراتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، أي بزيارة خمسة ملايين عما يتقاضاه حاليًا مع الريال.

وأكدت أن كريستيانو سعيد بالعرض الذي قدمه نادي ” السيدة العجوز ” ، بعدما حقق كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، وهو يسعى للفوز بلقبه السادس لـ” التشامبيونز ليغ ” مع ناد ثالث في أوروبا، بعدما توج به مع مانشستر يونايتد مرة والريال أربع مرات؛ فيما أبدى اللاعب رغبته في ترك القلعة البيضاء في مايو الماضي، رغم أن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى مليار يورو.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لم يجبر أي لاعب من قبل أبدى رغبته في الرحيل، على البقاء، وكان آخر حالتين هما خاميس رودريغيز وألفارو موراتا اللذين قام الملكي ببيعهما في صيف 2017؛ لافتة إلى أن رئيس النادي الإيطالي، أندريا أنييلي، اتصل عدة مرات بكريستيانو لإقناعه بالانتقال إلى ” البيانكونيري ” ، الذي يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد طول غياب، رغم تتويجه بلقب ” السكوديتو ” في السنوات السبع الأخيرة.