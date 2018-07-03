” البيئة ” تصرف إعانة التمور لـ 2446 مزارعا بالأحساء بأكثر من 9 ملايين ريال

محمد السعران(صدى):

أعلن مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني؛ بدء صرف إعانة التمور لصغار المزارعين المستحقين للإعانة للعام 1438هـ، بدءاً من يوم الأحد الماضي 17/10/1439هـ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (332) الصادر في 19/11/1432هـ والقاضي بصرف إعانة لصغار المزارعين مستخدمي طرق الري الحديثة المرشدة للمياه ويملكون 300 نخلة فما دون وبمساحة 50 دونماً.

وأوضح الحسيني أنه تم إيداع مبلغ (9,386,675) تسعة ملايين وثلاثمائة وستة وثمانين ألفاً وستمائة وخمسة وسبعين ريالاً، للمستحقين من مزارعي التمور بالمحافظة والهجر التابعة لها، والبالغ عددهم 2446 مزارع.

وأهاب المهندس الحسيني بالمزارعين اتباع طرق الري الحديثة المرشدة للمياه؛ للاستفادة من هذه الإعانة، وكذلك زيادة السعر الخاص بتوريد التمور لمصنع التمور بالأحساء إلى خمسة ريالات للكيلوجرام لمن يتبع طرق الترشيد؛ مقارنة بثلاثة ريالات للكيلوجرام لمن يتبع الطرق التقليدية في الري.