وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لزوار مهرجان بلقرن

محمد السعران(صدى):

تقدم وحدة الأحوال المدنية المتنقلة خدماتها لزوار مهرجان محافظة بلقرن 1439هـ بمنطقة عسير، لمدة يومين.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأحوال المدنية تحرص على التواجد في أبرز المهرجانات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم، مبيناً أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية “الزواج، الطلاق” وتعديل المهن، وطباعة شريحة البيانات.