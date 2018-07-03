بالصور.. وفاة وإصابة 48 شخص إثر حادث مروري لحافلة بالقصيم
وجهت صحة القصيم 22 فرقة طبية اسعافية؛ وذلك لمساندة الجهات المعنية بمباشرة حادثًا مروريًا تعرضت له حافلة صباح اليوم على طريق ” القصيم – المدينة المنورة السريع ” .
وأوضحت صحة القصيم اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحادث أسفر عنه وفاتين و 46 إصابة ، حيث تم نقل 12 مصابًا منهم لمستشفى ” النبهانية العام ” و34 مصابًا لمستشفى عقلة الصقور.
طلال[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحم المتوفي ويتمم شفاء المصابين علي خير
ماجد[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شرور الموت علي غفله ويسترها علينا وعلي الجميع يارب