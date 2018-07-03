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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. وفاة وإصابة 48 شخص إثر حادث مروري لحافلة بالقصيم

بالصور.. وفاة وإصابة 48 شخص إثر حادث مروري لحافلة بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

وجهت صحة القصيم 22 فرقة طبية اسعافية؛ وذلك لمساندة الجهات المعنية بمباشرة حادثًا مروريًا تعرضت له حافلة صباح اليوم على طريق ” القصيم – المدينة المنورة السريع ” .

وأوضحت صحة القصيم اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحادث أسفر عنه وفاتين و 46 إصابة ، حيث تم نقل 12 مصابًا منهم لمستشفى ” النبهانية العام ” و34 مصابًا لمستشفى عقلة الصقور.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يرحم المتوفي ويتمم شفاء المصابين علي خير

[ عدد التعليقات: 1489 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكفينا شرور الموت علي غفله ويسترها علينا وعلي الجميع يارب

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