هوندا بايلوت و HR-V 2019 يحصلان على تكنولوجيا وتصميم مطور

متابعات(صدى):

طورت هوندا اثنين من أفضل سياراتها الكروس أوفر مبيعاً وهما بايلوت بثلاثة صفوف و HR-V المدمجة كموديلات 2019 . وكشفت الشركة عن أول التفاصيل والصور للسيارتين المحسنتين ويتكامل ذلك مع تطوير للتصميم الخارجي وبعض التكنولوجيا الجديدة الاضافية.

وعلى صعيد التقنية, فان HR-V حصلت على باقة Honda Sensing للأمان وتشمل تجهيزات الأمان مكابح طواريء أوتوماتيكية ونظام منع مغادرة المسار ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت سرعة قابل للتكيف ، فيما قالت هوندا انها تقدر أن كل سياراتها سوف تقدم بهذه التقنيات بصورة قياسية في 2022.

وستحصل HR-V على مستويين من التجهيزات, هما سبورت وتورينج وكلا الخيارين حصلا على شاشة للنظام الصوتي ومشغل ابل كار بلاي واندرويد أوتو ولكن كلا النسختين سيحملان نفس المحركات كما في موديلات 2018 ، حيث تأتي السيارة كموديل 2019 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.8 لتر بقوة 141 حصان وناقل حركة CVT حصري لموديلات 2019 مع الغاء النواقل المانيوال.

أما بايلوت, فهي سيارة كروس أوفر لثمانية ركاب فحملت تصميم خارجي أكثر شراسة يشمل شبكة تهوية مطورة ومشتت منخفض وعجلات بتصميم جديد كما زودت بتقنيات عديدة في المقصورة تشمل باقة Honda Sensing التي تأتي بصورة قياسية في كل نسخ السيارة وتشمل آبل كار بلاي واندرويد أوتو وشاشة عرض للنظام الصوتي وواي فاي 4G LTE ونظام هوندا CabinTalk in-car PA ونظام ترفيهي خلفي مطور.

ومن المقرر بدء مبيعات السيارات في خلال أسابيع قليلة وسيتوفر موديل 2019 من بايلوت لدى التجار في أمريكا في 16 يوليو الجاري أما HR-V فستعرض في 24 يوليو الجاري.