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بالفيديو.. بلقيس تعلم متابعيها اللهجة المغربية

بالفيديو.. بلقيس تعلم متابعيها اللهجة المغربية
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ مقطع فيديو لها يظهر تعليمها للمتابعين اللهجة المغربية، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: ” تعلموا معي اللهجة المغربية في دقيقة ” .

كما اعربت عن حبّها الشديد للشعب المغربي، اذ انها قالت: ” حب عظيم للمغرب وأهل المغرب وكلامهم وحسن ضيافتهم وأكلهم وطبيعتهم وأخلاقهم وكل شي.. المغاربة حطوا علمكم ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 43 دقيقة

لو ماأعرفهم أصدقك يابلقيس

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 12 دقيقة

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