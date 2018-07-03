بالفيديو.. بلقيس تعلم متابعيها اللهجة المغربية
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي مقطع فيديو لها يظهر تعليمها للمتابعين اللهجة المغربية، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .
وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: ” تعلموا معي اللهجة المغربية في دقيقة ” .
كما اعربت عن حبّها الشديد للشعب المغربي، اذ انها قالت: ” حب عظيم للمغرب وأهل المغرب وكلامهم وحسن ضيافتهم وأكلهم وطبيعتهم وأخلاقهم وكل شي.. المغاربة حطوا علمكم ” .
صقر[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 43 دقيقة
لو ماأعرفهم أصدقك يابلقيس
صقر[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 12 دقيقة
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