بالفيديو.. بلقيس تعلم متابعيها اللهجة المغربية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ مقطع فيديو لها يظهر تعليمها للمتابعين اللهجة المغربية، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: ” تعلموا معي اللهجة المغربية في دقيقة ” .

كما اعربت عن حبّها الشديد للشعب المغربي، اذ انها قالت: ” حب عظيم للمغرب وأهل المغرب وكلامهم وحسن ضيافتهم وأكلهم وطبيعتهم وأخلاقهم وكل شي.. المغاربة حطوا علمكم ” .