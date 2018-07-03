التحالف يصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية خلال 24 ساعة

فهمي محمد(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إصداره 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، من بينها سفينة لميناء الحديدة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أنه لا تزال مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز السفينة ” G Muse ” ، بميناء الحديدة في تعطيل متعمد.

وبيّن ” التحالف ” ، أن هناك 5 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، بالإضافة إلى 6 سفن أخرى بانتظار الدخول، موضحًا أن هناك سفينة بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.